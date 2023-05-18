В боях за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области

В боях за Украину в Бахмуте погиб 32-летний солдат Андрей Томащук. Он был пулеметчиком третьего отделения, третьего взвода, второй стрелковой роты, в/ч А7296.
Печальное известие сообщили в Facebook Ворохтянского поселкового совета. Отмечается, что российские оккупанты забрали жизнь Героя во время боя на позиции 14 мая 2023 года.
Андрей Томащук был жителем Ворохты Ивано-Франковской области.
В поселковом совете выразили соболезнование близким бойца.
"Сочувствуем родным и близким погибшего нашего защитника. Пусть Бог помогает вам перенести тяжелую боль утраты близкого человека. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Герои не умирают! О времени и дате встречи нашего Героя Андрея Томащука сообщим впоследствии", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник из Львовской области Игорь Ванько. Свой последний бой он принял 8 мая в районе Спорного в Донецкой области. У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.
Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.
Другие новости: