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В боях за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области

Анна Ярославская
18 мая 2023, 01:25
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Российские оккупанты забрали жизнь защитника Украины  Андрея Томащука во время боя на позиции 14 мая 2023 года.
Андрей Томащук
Андрей Томащук принял свой последний бой 14 мая 2023 года / Коллаж: Главред, фото: facebook, pixabay.com

В боях за Украину в Бахмуте погиб 32-летний солдат Андрей Томащук. Он был пулеметчиком третьего отделения, третьего взвода, второй стрелковой роты, в/ч А7296.

Печальное известие сообщили в Facebook Ворохтянского поселкового совета. Отмечается, что российские оккупанты забрали жизнь Героя во время боя на позиции 14 мая 2023 года.

Андрей Томащук был жителем Ворохты Ивано-Франковской области.

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В поселковом совете выразили соболезнование близким бойца.

"Сочувствуем родным и близким погибшего нашего защитника. Пусть Бог помогает вам перенести тяжелую боль утраты близкого человека. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Герои не умирают! О времени и дате встречи нашего Героя Андрея Томащука сообщим впоследствии", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник из Львовской области Игорь Ванько. Свой последний бой он принял 8 мая в районе Спорного в Донецкой области. У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.

Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

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