Новорожденная девочка осталась без папы: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник из Львовской области Игорь Ванько. Свой последний бой он принял 8 мая в районе Спорного в Донецкой области. У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.
Трагическую новость сообщили в Яворовском городском совете. Отмечается, что старший солдат Игорь Ванько погиб в результате минометного обстрела врагом украинских позиций.
Игорь Ванько родился в селе Предворье в Краковецком старостинском округе.
В мирной жизни работал проводником вагонов поезда. Он мечтал стать спасателем в ГосЧС. В 2019 году вступил в ряды Нацгвардии Украины и преданно исполнял свой долг.
"Был очень добрым, ответственным, отважным и мужественным мужчиной", – говорят об Игоре в общине.
После начала полномасштабного вторжения Игорь Ванько стал на защиту Украины, потому что хотел, чтобы его дети жили в мирной, свободной и преуспевающей стране.
"Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и сестрам, всем, кто знал отважного защитника. Поклоняемся к земле за его бессмертный подвиг", – говорится в сообщении Яворовского горсовета.
Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.
Также в боях с оккупантами страны-агрессора России погиб воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Хохлюк. Год назад он женился на Анастасии Мохиной, девушке, с которой он на тот момент вместе служил в 112-й бригаде территориальной обороны Киева. Их свадебные фотографии попали в социальные сети и публиковались даже в британском издании The Times.
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