Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNN

В администрации Байдена пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников на экспорт F-16.

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Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, president.gov.ua

Администрация президента Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Белый дом оказывают давление члены Конгресса и союзники с просьбой помочь Украине самолетами на фоне усиления российских воздушных атак.

При этом должностным лицам администрации президента Джо Байдена ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников на экспорт F-16, а должностным лицам Госдепартамента, которым обычно поручено оформление документов для утверждения таких передач, не было приказано приступить к работе.

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У нескольких европейских стран есть F-16 американского производства, в том числе у Нидерландов.

Поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Ранее издание Politico также писало о том, что США не против того, чтобы другие страны передали ВСУ находящиеся у них на вооружении американские истребители F-16.

Истребители F-16 для Украины

Первые украинские военные пилоты пройдут обучение на боевых самолетах F-16. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Предпочтительным истребителем для ВСУ является американский F-16, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

16 мая советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16. По его словам, это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.

17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

Президент Владимир Зеленский в вечернем заявлении объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

Смотрите видео о том, кто из союзников первым передаст Украине F-16:

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