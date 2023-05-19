Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNN

Администрация президента Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что на Белый дом оказывают давление члены Конгресса и союзники с просьбой помочь Украине самолетами на фоне усиления российских воздушных атак.
При этом должностным лицам администрации президента Джо Байдена ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников на экспорт F-16, а должностным лицам Госдепартамента, которым обычно поручено оформление документов для утверждения таких передач, не было приказано приступить к работе.
У нескольких европейских стран есть F-16 американского производства, в том числе у Нидерландов.
Поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.
Ранее издание Politico также писало о том, что США не против того, чтобы другие страны передали ВСУ находящиеся у них на вооружении американские истребители F-16.
Истребители F-16 для Украины
Первые украинские военные пилоты пройдут обучение на боевых самолетах F-16. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Предпочтительным истребителем для ВСУ является американский F-16, говорится в сообщении на сайте британского правительства.
16 мая советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16. По его словам, это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.
17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.
Президент Владимир Зеленский в вечернем заявлении объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".
В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.
Смотрите видео о том, кто из союзников первым передаст Украине F-16:
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