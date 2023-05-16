'Вагнеровцы' залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке: ВСУ наступают уже 3 дня

Командующий Сухопутных войск ВСУ посетил бойцов под Бахмутом.

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Сырский посетил военных под Бахмутом / коллаж Главред: скриншот: t.me/osirskiy

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил военных под Бахмутом и поблагодарил их за контрнаступательные действия в течение последних 3 дней, которые полностью дезориентировали врага.

Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

"Уважаемые собратья, уважаемые герои, вы сегодня творите новейшую историю. Очередная страница нашей войны и она началась буквально 3 дня назад, когда вы перешли к наступлению. Вы своими действиями ввели в ступор всю российскую армию, потому что русские не знают, где наступление, где наше генеральное наступление, происходящее под Бахмутом, которое они уже считали своим и рассказывали, что оно уже фактически окружено. А сейчас ситуация совершенно другая", - отметил командующий.

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Он добавил, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонительной операции. А также, что они все вместе просчитали все возможные сценарии развития событий.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке", - добавил Сырский.

Сырский посетил бойцов под Бахмутом / скріншот: t.me/osirskiy

Смотрите видео, как Сырский посетил бойцов под Бахмутом:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что ВСУ контрнаступают в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Защитники Украины стабилизировали фланги. Украинские атаки оттеснили российскую линию фронта. Это, вероятно, позволило восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонительная операция. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков. Идут тяжелые бои.

Армию РФ ожидает настоящая катастрофа. Подоляк отметил, что Украина уже перехватила инициативу на поле боя. Он намекает на то, что контрнаступление ВСУ начнется весной и продлится в течение лета.

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