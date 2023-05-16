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Двое детей не дождутся отца: под Бахмутом погиб разведчик из Харьковской области

Анна Ярославская
16 мая 2023, 08:26 обновлено 16 мая, 08:36
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Свой последний бой воин ВСУ Вадим Соколов принял вблизи села Ивановское Бахмутского района. Ему было 37 лет.
Солдат ВСУ Вадим Соколов
Солдат ВСУ Вадим Соколов погиб под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 37-летний разведчик, старший солдат ВСУ Вадим Соколов. Он защищал Украину от захватчиков с сентября 2022 года. Дома своего защитника не дождались двое несовершеннолетних сыновей, жена и мама.

Свой последний бой воин ВСУ принял вблизи села Ивановское Бахмутского района. О его гибели сообщила Люботинская городская громада в Facebook.

"В борьбе с агрессором гибнет цвет нации, лучшие защитники Украины", – говорится в сообщении.

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Вадим Владимирович Соколов родился 03.03.1984 года в селе Родное Барвенковского района Харьковской области. Долгое время с семьей проживал в городе Люботин. Там его знают как квалифицированного строителя.

На военную службу мужчину призвали 24 сентября 2022-го. Он воевал против оккупантов в Донецкой области.

Двое детей не дождутся отца: под Бахмутом погиб разведчик из Харьковской области
У Вадима Соколова остались двое детей, жена и мама / Фото: Facebook

Похороны защитника со всеми военными почестями запланировали на 16 мая, прощание начнется с 11:00. Свой вечный покой солдат Вадим Соколов найдет на Аллее Славы центрального кладбища Люботина.

Как сообщал Главред, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

В тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также на фронте погиб 42-летний хоккеист и тренер Александр Хмиль. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом в Донецкой области.

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