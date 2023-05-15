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Пуля застряла в буханке: жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб

Алёна Воронина
15 мая 2023, 14:51 обновлено 15 мая, 14:54
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Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.
Украинские военные, хлеб
Хлеб "поймал" пулю и спас жизнь украинского воина/ 93 ОМБр Холодный Яр, Facebook Кутепов

Под Бахмутом жизнь украинского воина спас хлеб, в котором застряла пуля российских оккупантов во время обстрела.

Пуля захватчиков продырявила автомобиль, затем рюкзак и в конце концов застряла в хлебе. Снимок буханки с вражеской пулей обнародовал в Facebook журналист Богдан Кутепов.

Журналист показал снимки вещей украинских военных и рассказал, что сейчас таких куч в лесополосах под Бахмутом очень много. Он объяснил, что таким образом оставляют вещи раненых защитников Украины, которых эвакуируют для спасения их жизни. Медикам приходится срезать одежду с раненых, чтобы добраться до ран и оказать им помощь, поэтому среди вещей много окровавленной одежды.

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После эвакуации "300-х" их побратимы разряжают оружие и отправляют его в части, к которым относятся раненые. А окровавленная одежда так и остается лежать, пока ее не увезут подальше.

На одной из таких куч вещей журналист и заметил хлеб, в котором застряла пуля.

"Но как всегда, наиболее выразительно общую картину подчеркивают отдельные детали... На фото – хлебина. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в хлебе. Иными словами, хлеб возможно спас жизнь воина", – написал Кутепов.

Хлеб спас жизнь украинского воина
Хлеб "поймал" пулю и спас жизнь украинского воина/ Facebook Кутепов

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Она отметила, что силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Согласно обновленным данным интерактивной карты DeepState по состоянию на 15 мая Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои. На Бахмутском участке фронта возле Богдановки противник потерял более километра своих позиций.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что бойцы армии Украины показали свою способность сражаться в очень сложных условиях и уничтожать врага. В Бахмуте удалось добиться частичного успеха в наступательных действиях в рамках военной операции по обороне города. В координации с командирами на местах приняты все необходимые решения и отработаны сценарии. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков. Идут тяжелые бои.

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