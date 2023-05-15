"Никто не держит в ЕС": в Чехии жестко ответили на нытье Орбана насчет Евросоюза

Венгрия вряд ли является демократической страной, уверена Вера Юрова.

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Виктору Орбану жестко ответили в Чехии / Коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в которых он сравнивал евроинтеграцию с планами Адольфа Гитлера, прокомментировал глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт", – заявил Липавский во время теледебатов на Чешском телевидении, сообщает Euractiv.

В свою очередь чешская еврокомиссар Вера Юрова подчеркнула, что репутация Венгрии страдает с каждым таким заявлением.

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"Я сомневаюсь, что Венгрия является демократической страной. У меня есть давние сомнения в этом", — сказала она.

Юрова добавила, что подход венгерских чиновников свидетельствует о том, что страна "отчаянно нуждается в деньгах".

Скандальное заявление Орбана

Даже Адольф Гитлер мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее "еще более тесного союза", заявил Орбан в Веспреме на западе Венгрии в пятницу.

Отметим, что это заявление венгерского премьера вызвало бурную критику со стороны правящих кругов Чехии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса о том, что в будущем место Украины в НАТО.

Скандальный венгерский политик выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО.

Отметим, что Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

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