Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Виктор Орбан отреагировал на заявление Йенса Столтенберга / УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса о том, что в будущем место Украины в НАТО.

Скандальный венгерский политик выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО. Об этом можно судить по его сообщению в Twitter.

При этом Орбан опубликовал сообщение Politico с цитатой на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

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При этом премьер-министр Венгрии прокомментировал это заявление истерическим сообщением: "Что?!".

Премьер Венгрии истерит после заявлений генсека НАТО в Киеве / Twitter/PM_ViktorOrban

Заявление генсека НАТО

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что саммит в Вильнюсе будет важным по многим причинам.

"Но не в меньшей степени, я ожидаю, что страны-члены вновь подтвердят приверженность поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Столтенберг.

Напомним, Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.

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