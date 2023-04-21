Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса о том, что в будущем место Украины в НАТО.
Скандальный венгерский политик выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО. Об этом можно судить по его сообщению в Twitter.
При этом Орбан опубликовал сообщение Politico с цитатой на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".
При этом премьер-министр Венгрии прокомментировал это заявление истерическим сообщением: "Что?!".
Заявление генсека НАТО
Накануне Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но сейчас надо оказывать военную поддержку.
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что саммит в Вильнюсе будет важным по многим причинам.
"Но не в меньшей степени, я ожидаю, что страны-члены вновь подтвердят приверженность поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Столтенберг.
Напомним, Столтенберг в начале апреля заявил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.
Позже Столтенберг сказал, что НАТО и союзники блока должны предоставить Украине больше оружия и материальных средств. ВСУ должны получить достаточно ресурсов для проведения эффективного контрнаступления с целью освобождения своих территорий.
Больше новостей: