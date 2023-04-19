"Нужно сделать еще больше": Столтенберг призвал помочь ВСУ с оружием для контрнаступления

Генсек НАТО подчеркнул, что ВСУ необходимо обеспечить как можно большим количеством вооружения ради достижения эффективного контрнаступления.

https://glavred.info/world/nuzhno-sdelat-eshche-bolshe-stoltenberg-prizval-pomoch-vsu-s-oruzhiem-dlya-kontrnastupleniya-10464358.html Ссылка скопирована

Столтенберг призвал помочь ВСУ с оружием для контрнаступления / УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс вместе с союзниками должен предоставить Украине как можно больше оружия и материальных средств для скорейшей победы в войне.

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставки, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше", - сказал Столтенберг, пишет CNN.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины необходимо обеспечить как можно большим количеством вооружения ради достижения эффективного контрнаступления и освобождения территорий, захваченных оккупантами.

видео дня

"Потому что мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию", - добавил генсек НАТО.

Военная помощь Украине

Недавно на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ через 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Кроме того, на баланс Десантно-штурмовых войск Украины поступили британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты. Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры помощи, которая поступила от международных партнеров.

Между тем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Вас может заинтересовать: