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"Самолеты сейчас не помогут": Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на фронте

29 марта 2023, 07:41
Истребители могут быть предоставлены примерно через 18 месяцев, если такое решение будет принято. Но сейчас Украине нужна другая техника и оружие.
Ллойд Остин, украинские военные
Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на фронте/ ua.depositphotos.com, 93 ОМБр Холодный Яр

Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время слушаний в сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, пишет Голос Америки. Он подчеркнул, что международные партнеры, в частности США, помогают Украине получить такое оружие и технику.

"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", – сказал Остин.

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При этом глава Пентагона отмечает, что боевые самолеты на этом этапе войны не помогут украинцам. Но Украина может получить их позже.

"Что касается истребителей F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть либо F16, либо другие самолеты четвертого поколения", – отметил Остин.

Военная помощь Украине

На территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ через 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты уже находятся на балансе Десантно-штурмовых войск Украины.

Также ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить не менее 40 французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Среди возможных поставщиков – Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.

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