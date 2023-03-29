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Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын

29 марта 2023, 00:12
Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения РФ.
Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын
Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк / Facebook Панчук Валентин

В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Герой-защитник совершил более 80 боевых вылетов.

"С глубокой грустью сообщаем, что 28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", - сообщили в Миргородском городском совете.

Отмечается, что в августе 2022 года Денис Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" III степени. Также герой получил награду "за участие в АТО". Кроме того, Кирилюк владел огнестрельным оружием, которое получил за заслуги от Министерства обороны.

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Родные и близкие защитника сообщили, что в 2011 году Денис успешно окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил. Он родился и вырос в Миргородской области, где с самого детства увлекался самолетами и любил рыбалку.

"Сегодня ночью во время выполнения боевого задания погиб еще один украинский воин, друг, собрат, любимый муж и отец... Денис Николаевич был опытным и искусным пилотом. Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой доченькой и новорожденным сыном", - сообщил Валентин Панчук.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках:

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