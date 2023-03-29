Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сын

Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения РФ.

Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк / Facebook Панчук Валентин

В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Герой-защитник совершил более 80 боевых вылетов.

"С глубокой грустью сообщаем, что 28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Летчик истребительной авиации Воздушных сил ВСУ совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", - сообщили в Миргородском городском совете.

Отмечается, что в августе 2022 года Денис Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" III степени. Также герой получил награду "за участие в АТО". Кроме того, Кирилюк владел огнестрельным оружием, которое получил за заслуги от Министерства обороны.

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Родные и близкие защитника сообщили, что в 2011 году Денис успешно окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил. Он родился и вырос в Миргородской области, где с самого детства увлекался самолетами и любил рыбалку.

"Сегодня ночью во время выполнения боевого задания погиб еще один украинский воин, друг, собрат, любимый муж и отец... Денис Николаевич был опытным и искусным пилотом. Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой доченькой и новорожденным сыном", - сообщил Валентин Панчук.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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