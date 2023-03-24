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Две дочки остались без отца: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины

24 марта 2023, 07:18
Олег Остапук был на фронте почти год. В марте 2022-го его призвали в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности наводчика одной из воинских частей.
Олег Остапук
Олег Остапук погиб 17 марта на Харьковском направлении / Фото facebook.com/O.V.Gapich

В боях за Украину на Харьковском направлении погиб военный из Днепропетровской области Олег Остапук. Жизнь воина оборвалась 17 марта. Защитнику было 39 лет.

Олег Остапук был на фронте почти год. В марте 2022-го Олега призвали в ряды ВСУ. Он проходил службу в должности наводчика одной из воинских частей.

"17 марта 2023 года в боях за независимость Украины в Харьковской области погиб солдат ВСУ Остапук Олег Викторович, 1984 г. р." – сообщил начальник Каменской районной военной администрации Олег Гапич.

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23 марта родные и знакомые простились с погибшим воином на Аллее Славы в городе Пятихатки Каменского района.

Олега Остапука похоронили в селе Осыковатое, где он проживал. У него остались жена, две дочери, мать и брат.

Олег Остапук
Олег Остапук целый год был на фронте / Фото facebook.com/O.V.Gapich

"Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего дыхания боролся за ее свободу! Искренние соболезнования родным и близким, разделяю вашу боль и склоняю голову в глубокой скорби... Имя каждого украинского воина будет жить в памяти следующих поколений!" – написал Гапич.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.

Кроме того, на войне погиб 19-летний защитник Украины Роман Корчемный из Тернопольской области. Из родных у него был только дедушка.

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