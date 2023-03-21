В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

Военнослужащий был стрелком в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского.

46-летний защитник Украины Михаил Ткачук погиб 18 марта на Запорожье / Фото facebook.com/nwerbizhhromada, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.

Военнослужащий был стрелком в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского.

Погиб Михаил Ткачук 18 марта 2023 года в Пологовском районе Запорожской области, сообщил в Facebook Нижневербежский сельский совет.

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Там отметили, что Михаил Михайлович Ткачук родился 16 сентября 1977 года в селе Мишин.

Инспектор по бронированию военнообязанных сельсовета Оксана Свирнюк уточнила, что он перед началом войны он вернулся из-за границы и 24 февраля 2022-го вступил в ряды ВСУ.

"Трудно сдержать слезы из-за невыразимой потери прекрасного человека, сына, брата, отца, мужа и чуткого побратима. Выражаем соболезнования родным и побратимам Героя, пусть опека Всевышнего и слова поддержки помогут пережить потерю и сохранить память о воине", – подчеркнули в сельсовете.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный украинский пастух Михаил Кознюк из села Буковец. Он получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.

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