В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

В боях с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины.
Военнослужащий был стрелком в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского.
Погиб Михаил Ткачук 18 марта 2023 года в Пологовском районе Запорожской области, сообщил в Facebook Нижневербежский сельский совет.
Там отметили, что Михаил Михайлович Ткачук родился 16 сентября 1977 года в селе Мишин.
Инспектор по бронированию военнообязанных сельсовета Оксана Свирнюк уточнила, что он перед началом войны он вернулся из-за границы и 24 февраля 2022-го вступил в ряды ВСУ.
"Трудно сдержать слезы из-за невыразимой потери прекрасного человека, сына, брата, отца, мужа и чуткого побратима. Выражаем соболезнования родным и побратимам Героя, пусть опека Всевышнего и слова поддержки помогут пережить потерю и сохранить память о воине", – подчеркнули в сельсовете.
Как сообщал Главред, в тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.
Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный украинский пастух Михаил Кознюк из села Буковец. Он получил тяжелое ранение в ходе российских артиллерийских обстрелов на Донецком направлении.
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