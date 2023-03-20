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Спас жизни 80 собратьев: в тяжелых боях за Бахмут погиб молодой командир

20 марта 2023, 22:47
Под бешеным огнем сил противника под легендарным Бахмутом защитник вывел личный состав и спас жизни 80 собратьев.
погибший защитник
В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой командир Владимир Лавренюк / Instagram Оксаны Сладковской

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелых боях под Бахмутом Донецкой области погиб Владимир Лавренюк с позывным "Барни". Командир 2 роты батальона "Полесская Сечь" спас жизни 80 собратьев.

Как пишет Оbozrevatel, после начала полномасштабного вторжения России Владимир сначала добровольно вступил в Житомирскую территориальную оборону, а затем в марте 2022 года влился в ряды ВСУ.

Лавренюк начинал свой боевой путь в должности командира взвода, с которым участвовал в боях с оккупантами в самых горячих точках Донецкой и Луганской областей.

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Рассказывая о своем взводе на радио НВ, Владимир отмечал, что люди собрались в нем совершенно разные: "И мебельщики, и те, кто имели контракты на полмиллиона гривен за объект. Они все бросили и приехали в военкомат, стремились защищать свою Украину. Есть молодые ребята, которые были на момент вторжения за границей, и тоже покинули работу с зарплатой 3500-4000 евро и приехали сюда защищать страну".

По словам защитника, его взвод воевал на совесть. Например, держа оборону, они до последнего оставались на позициях под Попасной на Луганщине. Владимир и его собратья обеспечили отход других воинов в безопасную зону на расстоянии 30 км от практически полностью уничтоженного РФ города.

"Барни" с побратимами прошел ожесточенные бои за Лисичанск и был благодарен командирам, которые вовремя вывели солдат из города и не оставили их в беде. Лавренюк считал, что освобождать потерянные города Луганской области будет трудно, потому что там остались преимущественно те, кто ждал "русский мир". Однако воин был уверен, что Украина вернет свои территории: "Ничего, будет немного тяжелее, но мы справимся с этим".

Лучше всего характеризует Лавренюка ситуация, когда под бешеным огнем сил противника, которые преобладают, в населенном пункте Веселая Долина под уже легендарным Бахмутом он решил вывести личный состав и спас жизни 80 собратьев.

Началось все с того, что боевики из ЧВК "Вагнер" сумели пробраться через подсолнечное поле и захватить позиции роты Владимира. Но под прикрытием ночи силами роты удачно отбили свои позиции. "Барни" был вызван на командный пункт батальона, когда противник начал очередное наступление на позиции роты силами, которые значительно превосходят.

Командование считало, что забрать людей в такой ситуации будет невозможно. Но "Барни" не собирался отсиживаться в тылу, пока его собратья были в шаге от смерти или плена: "Если я сейчас не поеду к своим людям, то они все погибнут".

Владимир немедленно отправился в то место, где шел ожесточенный бой и вывел собратьев в безопасное место. Поэтому, рассказывая о командире, бойцы не уставали повторять: "Если бы не "Барни", то нас бы уже не было".

Однако, к сожалению, ни семья, ни возлюбленная не дождались своего героя. 8 февраля стало известно, что Лавренюк погиб во время боевого задания в Донецкой области.

"Светлая память, как жаль, что война забрала такого, как ты, самого лучшего. Люблю тебя всем сердцем", - написала невеста защитника Оксана Сладковская.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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