"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"

У украинского военного Алексея Ольховика осталась жена и дочь Ева. Девочке еще даже не исполнился год.

В Бахмуте погиб украинский военный и оператор "Суспільного" Алексей Ольховик / Коллаж фото facebook/Алексей Ольховик, facebook/Анастасия Жук

Российские оккупанты убили украинского военного и оператора "Суспільного" Алексея Ольховика. Мужчина пошел защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщила его коллега Анастасия Жук.

У Алексея был свой позывной – "Фокус". Он героически защищал украинские земли, рискуя собственной жизнью. Он погиб 13 марта в Бахмуте.

"Вчера в Бахмуте погиб мой близкий друг. Защитник Украины. Воин. Мой первый в жизни оператор Алексей Ольховик ... Я тебе говорила, что ты будешь писать некролог обо мне, а не наоборот. Потому что такие люди как ты должны жить ... наша первая командировка была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же самом Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы, наверное, и не пошел бы на войну полномасштабную. И знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", - написала Анастасия.

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Девушка вспомнила, что до начала полномасштабного вторжения она с Алексеем ездили на Светлодарскую дугу, в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. Они хотели снять фильм и даже начали уже писать сценарий и рисовать раскадровки.

По данным "Суспільного", Алексей Ольховик после 24 февраля присоединился к 241-й бригаде теробороны Киева. Впоследствии он отправился на фронт на Донетчину. В сентябре 2022 года у Алексея было минно-взрывное ранение. Он лечился около месяца, после чего вернулся в Бахмут.

У Алексея осталась жена и дочь

У Алексея осталась жена и дочь Ева. Его маленькой доченьке еще даже не исполнился год.

Жена Алексея Инна Ольховик опубликовала его счастливые фото с дочерью и посвятила стихотворение.

"Як ми любили – знають тільки Боги. Як ми страждали – знаємо тільки ми. Адже ми пройшли з тобою всі негаразди, А смерть переступити не змогли... Спасибі, милий, що ти був на світі! Дякую за те тебе, що ти любив."

В Бахмуте погиб украинский военный и оператор "Суспільного" Алексей Ольховик / Facebook/Инна Ольховика

Алексей Ольховский - 49-й погибший на войне медийщик

По данным Института массовой информации Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в результате войны. Из них 8 погибли во время выполнения журналистской деятельности, 41 - в боевых действиях или в результате ракетных обстрелов не во время выполнения журналистских обязанностей.

Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

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