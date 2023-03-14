"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"

Российские оккупанты убили украинского военного и оператора "Суспільного" Алексея Ольховика. Мужчина пошел защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщила его коллега Анастасия Жук.
У Алексея был свой позывной – "Фокус". Он героически защищал украинские земли, рискуя собственной жизнью. Он погиб 13 марта в Бахмуте.
"Вчера в Бахмуте погиб мой близкий друг. Защитник Украины. Воин. Мой первый в жизни оператор Алексей Ольховик ... Я тебе говорила, что ты будешь писать некролог обо мне, а не наоборот. Потому что такие люди как ты должны жить ... наша первая командировка была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же самом Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы, наверное, и не пошел бы на войну полномасштабную. И знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", - написала Анастасия.
Девушка вспомнила, что до начала полномасштабного вторжения она с Алексеем ездили на Светлодарскую дугу, в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. Они хотели снять фильм и даже начали уже писать сценарий и рисовать раскадровки.
По данным "Суспільного", Алексей Ольховик после 24 февраля присоединился к 241-й бригаде теробороны Киева. Впоследствии он отправился на фронт на Донетчину. В сентябре 2022 года у Алексея было минно-взрывное ранение. Он лечился около месяца, после чего вернулся в Бахмут.
У Алексея осталась жена и дочь
У Алексея осталась жена и дочь Ева. Его маленькой доченьке еще даже не исполнился год.
Жена Алексея Инна Ольховик опубликовала его счастливые фото с дочерью и посвятила стихотворение.
"Як ми любили – знають тільки Боги.
Як ми страждали – знаємо тільки ми.
Адже ми пройшли з тобою всі негаразди,
А смерть переступити не змогли...
Спасибі, милий, що ти був на світі!
Дякую за те тебе, що ти любив."
Алексей Ольховский - 49-й погибший на войне медийщик
По данным Института массовой информации Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в результате войны. Из них 8 погибли во время выполнения журналистской деятельности, 41 - в боевых действиях или в результате ракетных обстрелов не во время выполнения журналистских обязанностей.
Как сообщал Главред, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.
7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".
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