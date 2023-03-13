Заплаканная возвращалась из могилы: любимую погибшего 'Да Винчи' остановили из-за 'пьяного вида'

Девушка призналась, что полицейский даже после объяснения ситуации попросил, чтобы она дыхнула ему в лицо.

Любимую погибшего "Да Винчи" остановили из-за "пьяного вида" / Коллаж фото УНИАН, Алина Михайлова

Украина попрощалась с погибшим Героем Дмитрием Коцюбайло, которого многие знают его как "Да Винчи". Девушка погибшего военного Алина Михайлова хотела побыть наедине со своим возлюбленным и отправилась к нему на могилу. Однако по возвращению её остановили правоохранители и начали проверку из-за её якобы "пьяного вида". Об этом Алина сама рассказала в комментарии в одной из соцсетей.

Алина возвращалась домой очень поздно. Правоохранители остановили девушку на проспекте Академика Глушкова в Киеве. Им показалось, что возлюбленная "Да Винчи" в пьяном состоянии и попросили подышать им в лицо.

"За заправкой Кло на Глушкова меня останавливают полицейские, смотрят военный билет и говорят дыхнуть им в лицо, потому что у меня усталый вид, заплаканные глаза и я выгляжу пьяной", — рассказала Алина.

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Девушка утверждает, что объяснила полицейским всю ситуацию, но те вновь попросили её подышать в лицо, чтобы убедиться, что Алина не пила алкоголь.

Любимую погибшего "Да Винчи" остановили из-за "пьяного вида" / скриншот

Гибель Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

В четверг, 9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

В пятницу, 10 марта, в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

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