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Большая трагедия: в боях за Украину погиб легендарный Герой Украины "Да Винчи"

7 марта 2023, 19:05
Свой последний бой Герой Украины "Да Винчи" принял под Бахмутом в Донецкой области.
Погиб
Погиб "Да Винчи" / соцсети

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

Он получил высшую государственную награду - звание Герой Украины.

Первым о гибели Коцюбайло сообщил правозащитник Маси Найем. Свой последний бой "Да Винчи" принял под Бахмутом в Донецкой области.

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"Герой Украины. Я всегда гордился тем, что знал тебя через других друзей. До сих пор горжусь, что имел возможность пожать тебе руку в декабре 2022 года. Я бы хотел написать, что "мы отомстим". Но я сейчас не воюю. Но знаю наших друзей... они отомстят. За тебя точно будет месть... и я бы написал, что "соболезнование близким". Но я не представляю, как это пережить. Не представляю. Однако мы точно всегда будем рядом", – отметил он.

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Стоит отметить, что Маси Найем не назвал имени павшего воина. Однако оно было названо под сообщением, которое опубликовал общественный деятель и политик Борислав Береза.

"Сегодня Украина под Бахмутом потеряла одного из своих Героев. Великий воин, Человек, Патриот. Держи небо над нами, Друг. Отомстим!", – написал Береза.

Погиб

Что стало причиной смерти "Да Винчи"

В комментариях Береза уточнил, что он причиной смерти Героя Украины стало осколочное ранение в шею, полученное воином в Бахмуте. Медики оказались бессильны.

Погиб легендарный ''Да Винчи'' - что о нем известно

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковской области Украины.

Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Большая трагедия: в боях за Украину погиб легендарный Герой Украины
"Да Винчи" Герой Украины / ОП

Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Расстрел оккупантами бойца ВСУ за слова "Слава Украине!"

Напомним, 6 марта в соцсетях начало распространяться видео убийства оккупантами украинского военного за слова "Слава Уараини!". На видео видно мужчину, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди, и он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", – написал в сети глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("нарушение законов и обычаев войны").

Позже в ВСУ сообщили вероятную личность расстрелянного оккупантами военнопленного. По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич. По информации СМИ, он был многодетным отцом – у него было пятеро детей.

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