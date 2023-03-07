Расстрел украинского военного: у погибшего героя осталось 5 детей - СМИ

По информации СМИ, Тимофей Шадура, которого оккупанты расстреляли на камеру, был многодетным отцом.

Тимофей Шадура / СМИ

6 марта в Сети появилось видео жесткого убийства украинского военного. В ВСУ раскрыли личность военнопленного.

По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич.

По информации СМИ, Тимофей Шадура, которого оккупанты расстреляли на камеру, был многодетным отцом.

видео дня

"Расстрелянный на камеру российскими оккупантами украинский защитник Тимофей Шадура был многодетным отцом", - сообщила журналистка "Новой газеты" Ольга Мусафирова на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что у погибшего Героя Украины осталось пятеро детей.

Убийство украинского военного - все подробности

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

Читайте также: