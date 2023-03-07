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Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине"

7 марта 2023, 10:16
Юрист и боец ВСУ Маси Найем первым предложил деньги за имя бойца, подло расстрелянного русскими врагами. Его фолловеры предложили пойти дальше.
Свеча, воин
Свеча, воин / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В понедельник, 6 марта, украинцы сотряслись от гнева, когда увидели видео казни русскими оккупантами пленного бойца ВСУ. Украинский юрист и военнослужащий Маси Найем объявил в Facebook о вознаграждении тому, кто назовет имя убитого.

Найем предложил тому, кто назовет имя погибшего украинского воина, тысячу долларов США.

"1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Україні". С подлинными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к этому украинцу", – написал Найем.

видео дня

В комментариях фолловеры Найему сразу же начали предлагать деньг и тем, кто раскроет личность оккупанта, который расстрелял украинского героя.

На данный момент общая сумма вознаграждения за имена убийц украинского героя составила около 20 тысяч долларов США.

Скриншот

Ситуация с расстрелом русскими украинского военнопленного

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

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