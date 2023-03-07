УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

7 марта 2023, 09:22
Сестра одного из защитников Украины сообщила, что на жутком видео запечатлен ее брат.
Скриншот
Оккупанты РФ расстреляли пленного украинца / Скриншот

Начинает проясняться ситуация вокруг установления личности пленного украинского военнослужащего, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

Сестра одного из защитников Украины сообщила, что на жутком видео запечатлен ее брат. Об этом в Facebook написала журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко.

По ее словам, она нашла сестру военного, которого расстреливают на видео, однако пока не раскрыла его личность.

видео дня

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра", — добавила Кочмар-Тимошенко.

Как пишет издание Zakarpatpost, расстрелянным бойцом ВСУ может быть Шадура Тимофей Николаевич, 1982 года рождения. Он пропал без вести 03.02.2023, н.п.Железнянское Донецкой области.

Шадура
/ zakarpatpost.net

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Расстрел пленного бойца ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении в понедельник.

"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.

Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

Читайте еще:

расстрел военнопленные война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:16

Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине

10:06

От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлениемВидео

10:00

Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - БоровойЭксклюзив

09:22

Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитомВидео

09:22

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:19

В Украине хотят разрешить выезд мужчинам за границу, но есть нюансВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

08:43

ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

08:43

В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

Реклама
08:37

В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с ПутинымВидео

08:00

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial TimesВидео

07:56

8 продуктов, которыми категорически нельзя кормить кошекВидео

07:49

Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под БахмутомВидео

07:08

От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на ДонбассеВидео

06:41

Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - ПодолякВидео

06:20

Путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путинамнение

04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

04:30

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

Реклама
03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

02:01

"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

01:31

"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клеткуВидео

00:51

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

00:10

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

06 марта, понедельник
23:49

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантовВидео

23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военногоВидео

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

Реклама
21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять