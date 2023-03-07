Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

Сестра одного из защитников Украины сообщила, что на жутком видео запечатлен ее брат.

Оккупанты РФ расстреляли пленного украинца / Скриншот

Начинает проясняться ситуация вокруг установления личности пленного украинского военнослужащего, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

Сестра одного из защитников Украины сообщила, что на жутком видео запечатлен ее брат. Об этом в Facebook написала журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко.

По ее словам, она нашла сестру военного, которого расстреливают на видео, однако пока не раскрыла его личность.

видео дня

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра", — добавила Кочмар-Тимошенко.

Как пишет издание Zakarpatpost, расстрелянным бойцом ВСУ может быть Шадура Тимофей Николаевич, 1982 года рождения. Он пропал без вести 03.02.2023, н.п.Железнянское Донецкой области.

/ zakarpatpost.net

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Расстрел пленного бойца ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении в понедельник.

"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.

Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

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