"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"

30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды"

В боях под Бахмутом погиб Да Винчи / скриншот YouTube

7 марта в боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи".

Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали детали гибели украинского Героя. Защитник Украины погиб во время обстрела россиян.

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они ушли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, когда все боялись даже приблизиться к нему. Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", - говорится в сообщении.

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Они отметили, что погиб воин у них на глазах во время обстрела.

"Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: "Медика! Медика! Да Винчи!". Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться тем, что знали тебя. Герои не погибают", - рассказали фотографы.

Гибель "Да Винчи"

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Он получил высшую государственную награду - звание Герой Украины.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковской области Украины.

Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон. 30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

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