Похищение детей и ракетные обстрелы: Международный суд откроет дела против РФ

Суд планирует выдать ордеры на арест подозреваемых в военных преступлениях лиц.

Международный уголовный суд откроет дела против РФ / Коллаж фото сайт Кремля, Википедия

Россия будет отвечать за похищение украинских детей и удары по объектам гражданской инфраструктуры. Два дела о военных преступлениях оккупантов планирует открыть Международный уголовный суд. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что в суде планируют добиться выдачи ордеров на арест подозреваемых. Эти дела можно считать первыми международными обвинениями, которые были выдвинуты РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Пока неизвестно, кому именно будут предъявлять обвинения.

Некоторые внешние дипломаты и эксперты считают, что обвинение может быть выдвинуто даже российскому диктатору Владимиру Путину. Суд не признает иммунитет главы государства, если дела касается военных преступление, геноцида или преступлений против человечности. Однако очень низкой остается вероятность судебного процесса, так как МУС не рассматривает дела заочно, а РФ скорее всего откажется принимать участие.

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Стоит отметить, что сторонами в суде является более 40 стран. Именно они обратились с просьбой о вмешательстве. Украина не является членом МУС, но предоставила суду юрисдикцию на своей территории.

Дело о похищении детей

По данным издания, российские оккупанты вывозили из Украины детей в рамках программы, которую спонсировал Кремль. Детей размещали в домах или отправляли в летние лагеря для перевоспитания. Некоторые похищенные были воспитанниками украинских детских домов или интернатов. В РФ детям выдавали российское гражданство.

По данным Йельского университета и программы "Обсерватория конфликтов" Госдепа США, из Украины вывезли по меньшей мере 6 тысяч детей. Все они удерживались в 43 лагерях на территории РФ. Однако в Украине заявили, что по состоянию на начало марта 2023 года таких детей могло быть более 16 тысяч.

Дело об атаках на гражданскую инфраструктуру

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты пытались уничтожить гражданскую инфраструктуру, включая объекты водо-, газо- и электроснабжения. Однако в Кремле эти объекты называли "военными целями".

Сообщается, что в правительстве США есть доказательства, которые указывают на то, что Кремль намеренно давал приказы уничтожать важные объекты гражданской инфраструктуры Украины. Однако президент США Джо Байден пока не дал разрешение на их публикацию.

Трибунал над Путиным за нападение на Украину

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины. Евродепутаты призвали начать расследование не только против главы Кремля Владимира Путина, но и председателя Беларуси Александра Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду сказал, что создание трибунала над Путиным и Лукашенко зависит от политической воли руководителей стран Европы. По мнению дипломата, в случае запуска трибунала двум диктаторам придется далеко бежать или исчезнуть.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

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