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Первый шаг к трибуналу над Путиным: Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании России

5 марта 2023, 13:51
Авторов развязанной Россией войны против Украины, включая директора страны-агрессора Владимира Путина, ждут приговоры, сказал Михаил Подоляк.
Путин, Россия
Путин лично получит приговор за войну против Украины - Подоляк / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украина совместно с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Румынией и Словенией подписали соглашение о создании специального центра, задачей которого станет сбор доказательств и расследования преступлений агрессора России против украинского государства. Речь идет о первом шаге к трибуналу, по итогам которого получат приговоры авторы войны, включая Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Украина и ряд стран-союзников Киева в Европейском Союзе подписали инициативное соглашение, которым предусмотрено создание специального центра. Цель – расследование и сбор доказательств преступлений России на территории Украины в ходе полномасштабного военного вторжения.

По словам чиновника, это первый шаг к трибуналу, по итогам которого свои приговоры получат авторы войны и лично глава Кремля Владимир Путин.

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"Первый шаг к трибуналу. Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России. Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к Спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Трибунал над Путиным за нападение на Украину

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины.

Евродепутаты призвали начать расследование не только против главы Кремля Владимира Путина, но и председателя Беларуси Александра Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду сказал, что создание трибунала над Путиным и Лукашенко зависит от политической воли руководителей стран Европы.

По мнению дипломата, в случае запуска трибунала двум диктаторам придется далеко бежать или исчезнуть.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

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Война России против Украины:

Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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