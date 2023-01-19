Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюция

Резолюция предусматривает создание международного трибунала по расследованию преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Европарламент проголосовал за международный трибунал для Путина и Лукашенко/ сайт Кремля

В Европарламенте в четверг, 19 января, одобрили резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

За создание международного трибунала проголосовали 472 депутата ЕП, против – 19. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европарламент только что проголосовал за резолюцию, не имеющую обязательной силы, которая призывает к созданию специального международного суда для преследования преступлений агрессии против Украины со стороны России, отметив, что он должен вести расследование не только в отношении Путина и российского руководства, но и Лукашенко и руководства Беларуси", – написал журналист.

Евродепутаты отметили, что подготовительная работа Евросоюза к созданию такого спецтрибунала должна начаться без промедления, и во время подготовки нужно сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной. Также в Европарламенте подчеркнули, что нужно поддержать Украину в сборе доказательств, которые в дальнейшем будут использованы в спецтрибунале.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие соответствующей резолюции и призвал всех партнеров нашего государства поддержать его создания.

"Приветствую принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна одержать победу", – подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что власти Франции уже запустили процесс, который предусматривает открытие спецтрибунала для российских оккупантов. Предполагается, что они будут заниматься преступлениями, которые совершили российские агрессоры в Украине.

Напомним, ранее российский оппозиционер, екс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков отмечал, что над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать.

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