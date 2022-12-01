Франция начала создавать специальный трибунал для русских оккупантов / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Власти Франции уже запустили процесс, который подразумевает открытие спецтрибунала. Предполагается, что они будет заниматься преступлениями, которые совершили российские агрессоры в Украине. Такое сообщение было опубликовано на официальном портале МИД Франции.

Как пишут дипломаты, для создания трибунала уже привлечены европейские и украинские представители.

Французские дипломаты говорят − борьба с безнаказанностью за преступления русских оккупантов, которые те совершили в Украине, является главным направлением для официального Парижа. И именно поэтому Франция оказывает помощь украинской прокуратуре и Международному уголовному суду проводить расследования преступлений.

"О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами", − говорится в сообщении МИД Франции.

На такую новость оперативно отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Франция начинает работу над созданием спецтрибунала для России. Благодарю наших партнеров, что услышали наши аргументы. Продолжаем совместную работу, Россия заплатит за все. И каждый из них будет отвечать", - подытожил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что в мире уже началась подготовка к трибуналу над российским диктатором Владимиром Путиным и его сообщниками.

"Следующий этап чрезвычайно важен. Это, безусловно, консультации министров юстиции ключевых стран, в том числе США и Великобритании. Эти страны определят юридическую канву, по которой Россия обязательно пройдет [...] И при этом Путин выходит и продолжает хихикать, рассказывая о том, что он будет дальше выполнять все цели "специальной военной операции" [...]. Вот этот хихикающий субъект обязательно должен пройти через мучительную процедуру судебных процессов в рамках специального трибунала", - сказал Подоляк.

До того сообщалось о том, что петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

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