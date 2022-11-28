Большой рейд по церквям МП / СБУ

Украинские правоохранители продолжают искать предателей. Они провели обыски в Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). Там нашли невероятное большое количество антиукраинских материалов, которые отрицали существование нашей страны и украинского народа. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Авторами большинства найденной литературы были российские деятели.

"В частности, СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство. Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными измышлениями о других национальностях и религиях", - говорится в сообщении.

Правоохранители также нашли образцы символики так называемого "великого войска Донского". Эти шевроны использовали оккупанты, которые в 2014 году захватили часть Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители открыли уголовные дела по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной зависимости, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Обыски в Киево-Печерской Лавре

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел признал, что песню "Звон плывет, плывет над Россиею" пели в одном из храмов. Однако он сказал, что песня не является богослужебным пением. По словам Павла, на литургии молятся за Украину, украинские войска и поминают только предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Также Павел заявил, что отцу Захарии, который допустил песнопения, запретили служить литургии. Духовный собор Лавры должен разобрать эту ситуацию.

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