Россия выводит свои войска из Беларуси: в Генштабе рассказали, куда их денут

РФ выводит войска из Беларуси / Коллаж фото ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

Россия выводит свои войска из Беларуси. Их перебрасывают на временно оккупированные территории в Украине. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

РФ использует Беларусь как полигон для тренировки российских солдат.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь перебросили для усиления участка государственной границы", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, пока не было обнаружено наступательных группировок на Волынском и Полесском направлениях.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя с Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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