К весне ВСУ одержат новую победу: РФ понимает свое поражение и торгуется за цену - Арестович

В РФ поняли, что они скоро проиграют / Коллаж фото сайт Кремля, скриншот

К весне ВСУ одержат еще одну победу. Россия, которая развязала кровавую войну против Украины, уже понимает, что скоро полностью проигрывает в этой войне. Теперь Кремль просто пытается поторговаться за цену этого поражения. Об этом заявил советник офиса президента Алексей Арестович.

РФ продолжает атаковать, потому что надеется захватить какие-то новые территории.

"Сейчас фаза, когда Путин и Лавров торгуются за цену поражения. Они понимают, что проиграли, но хотят свести это... У них у самых горячих романтиков есть надежда на победу - содержание Донецка, Луганска, Крыма и, возможно, частично Запорожья. А у самых трезвых... Они уже торгуются за цену поражения. Снять санкции, личная неприкосновенность, хоть какие-то территориальные уступки, хоть что-нибудь", - сказал Арестович.

Ситуация для РФ значительно ухудшится в экономическом и политическом планах. Россию ждет политическая изоляция и нефтяные санкции.

"Иранское оружие, попытки просадить нам энергосистему, чтобы мы дружно сдались... Они до февраля-марта провалятся. За это время ситуация ухудшится очень сильно в экономическом смысле, политическая изоляция, нефтяные санкции. Тогда они уже будут торговаться за цену капитуляции", - добавил Арестович.

Когда украинские военные подойдут в Крым, то это будет означать начало возвращения полуострова.

"Подход украинских вооруженных сил к воротам Крыма означает снесенный Крымский мост, который невозможно эксплуатировать. Снабжение пойдет по кораблям. Но это означает, что к любому кораблю или самолету, которые попытаются туда сунуться будут доставать украинские ракеты", - сказал Арестович.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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