"Силы столь велики, как и до войны": в Минобороны Эстонии рассказали о серьезной угрозе со стороны РФ

Россия еще критически не ослабела / Коллаж фото Reuters, Миноборони РФ

Россия уже девять месяцев продолжает кровавую войну против Украины, что постепенно ослабляет силы российской армии. Однако оккупанты еще не критически ослаблены. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

Он считает, что несмотря на потери сухопутных войск РФ может "рано или поздно" восстановить их и даже "выйти на довоенный уровень".

"Давайте будем честными: российские военно-морские и военно-воздушные силы более-менее столь же велики, как и до войны", - сказал Ханно Певкур.

Министр добавил, что угроза со стороны России еще не уменьшилась.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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