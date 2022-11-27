У Зеленского назвали четкие процессы, с которыми столкнется РФ после поражения в войне

Подоляк рассказал, что будет с Россией после победы Украины / Коллаж фото УНИАН, Офис президента Украины

Россия столкнется с непоправимыми процессами после полного поражения в войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. Эти процессы будут неприятными и серьезно ударят по экономике врага. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

После окончательной победы Украины Россия уже не сможет рассчитывать на силовой захват территорий. Подоляк отметил, что Украину такой ход событий устраивает.

Он также подробно рассказал, с какими именно нюансами придется столкнуться РФ после завершения войны.

"Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?" - написал Подоляк.

Подоляк рассказал, что будет с Россией после победы Украины / скриншот

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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