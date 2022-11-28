"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – Подоляк

Подготовка к трибуналу над Путиным уже началась / kremlin.ru

В мире уже началась подготовка к трибуналу над российским диктатором Владимиром Путиным и его сообщниками. Им придется отвечать за развязанную войну и кровавые убийства украинцев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

О том, что подготовка к трибуналу продолжается, указывает встреча министров юстиции стран G7, во время которой обсудят расследование преступлений российских оккупантов в Украине. Подоляк отметил, что Путин сделал из России "страну-изгой", которая уже "выводится за скобки Европейского сообщества".

"Следующий этап чрезвычайно важен. Это, безусловно, консультации министров юстиции ключевых стран, в том числе США и Великобритании. Эти страны определят юридическую канву, по которой Россия обязательно пройдет ... И при этом Путин выходит и продолжает хихикать, рассказывая о том, что он будет дальше выполнять все цели "специальной военной операции" ... Вот этот хіхікаючий субъект обязательно должен пройти через мучительную процедуру судебных процессов в рамках специального трибунала", - сказал Подоляк.

В Офисе президента добавили, что Путин стал "царем с методами правления брутального насильника". Он "изнасиловал РФ" и хочет то же сделать с миром.

"Он сначала изнасиловал собственную страну, а теперь пришел изнасиловать Европу через Украину ... Военные преступники обязательно будут наказаны в полном объеме", - отметил Подоляк.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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