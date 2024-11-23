Жена Остапчука похвасталась дорогущим подарком

Катерина Остапчук выложила в сториз фото нового кроссовера и сообщила, что это ее первая личная машина.

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Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Третья супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина Остапчук, которая ждет ребенка, не терпит негатива на своей странице, но при этом матом обзывает украинские СМИ, похвасталась дорогущим подарком.

На своей странице в Instagram, Полтавская опубликовала фото нового кроссовера BMW, который ей купил муж. "У меня для вас новость", - написала она, показав фото нового авто.

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Полтавская похвасталась новым авто / Скриншот Instagram/poka_tya

Полтавская похвасталась новым авто / Скриншот Instagram/poka_tya

Полтавская добавила, что ей очень не удобно было быть привязанной к машине мужа.

Полтавская похвасталась новым авто / Скриншот Instagram/poka_tya

Она также добавила, что это ее первая "личная машина", правда куплена не "лично", а мужем-телеведущим.

К слову, Полтавская закрыла опцию комментирования сториз о новой машине, предусмотрительно опасаясь негатива за хвастовство такими покупками во время войны в Украине и ежедневной гибели людей.

Стоимость такого автомобиля в минимальной комплектации, как у Остапчук, приблизительно составляет около 40 000 долларов (около 1,6 млн гривен).

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Как накануне писал Главред, ранее третья жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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