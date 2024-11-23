В Украине резко выросла цена на популярный овощ: сколько стоит сейчас килограмм

Уменьшение импорта создало дефицит, не позволяющий полностью удовлетворить спрос потребителей.

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Цена на огурец в Украине выросла / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Цены на тепличные огурцы снова выросли

Дефицит создает уменьшение импорта

В Украине после предыдущего снижения снова выросли цены на тепличные огурцы.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что сейчас тепличные огурцы реализуются по оптовым ценам от 90 до 120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии.

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Почему выросла цена на огурцы?

Основной причиной подорожания стало уменьшение предложения импортных овощей.

Таким образом уменьшение импорта создало дефицит, что не позволяет полностью удовлетворить спрос потребителей.

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Украинские комбинаты продают огурцы на 33% дороже, чем в этот же период прошлого года. Ожидается, что цены будут оставаться высокими, пока рынок не пополнится крупными партиями импортной продукции.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В розничных сетях стоимость огурцов превышает 100 грн/кг:

Auchan - 114,90 грн/кг;

- 114,90 грн/кг; Сильпо - от 119,90 грн/кг;

- от 119,90 грн/кг; АТБ - 104,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине "упала" цена на один популярный овощ. Отмечается, что на овощную продукцию, которая появляется на полках магазинов, очень сильно повлияли засушливые дни, а в некоторых хозяйствах продолжается уборка овощей.

Кроме этого, зимой в Украине стремительно "взлетят" цены на важные продукты. Таким образом цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти.

Более того, цены на хлеб в Украине могут также вырасти еще на 10-15%. Ситуацию осложняет то, что прошлогодние запасы пшеницы закончились, а новый урожай активно вывозится.

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