Армия РФ готовится к новому наступлению: партизаны назвали вероятное направление

Партизаны провели разведку новой базы РФ в Донецкой области.

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Оккупанты готовят новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

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Танкисты из Бурятии готовятся к наступлению

В рядах российских оккупантов и бурятов наблюдаются потери из-за внутренних конфликтов

В Донецкой области РФ собрала танкистов из Бурятии, которые готовятся, вероятно, к наступлению. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram-канале.

Агент из числа военнослужащих 218 танкового полка ВС России сообщил о месте дислокации военной базы вблизи линии фронта в Донецкой области.

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Партизаны отследили, что на базу постоянно приезжают машины, высаживают военных и сразу уезжают, не оставляя техники. По словам агента, это танкисты из Бурятии, которые готовятся к наступлению.

Партизаны добавляют, что недовольство бурятов продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян внутри подразделений.

"Известно о трех "200-х" не боевых потерях из-за внутренних конфликтов между российскими военными и бурятами.", - говорится в сообщении.

Смотрите видео, как партизаны разведали базу РФ в Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщал, что враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянска-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной. По его словам, Кремль дал приказ завершить наступление до Нового года, однако не все пошло в планах врага по маслу.

Как писал Главред со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, на востоке ситуация действительно сложная. По словам главы государства, есть медленный, однако прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад людьми, подготовленными учениями, наполнение и комплектация бригад оружием.

Военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" назвал проблему армии РФ на Покровском направлении. По его словам, враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки.

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