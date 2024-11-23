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"РФ накроют сразу 2 кризиса": заморозки войны не будет, США запустят другой план - Загородний

Алёна Воронина
23 ноября 2024, 11:37
635
РФ вряд ли согласится заморозить войну. Более вероятный вариант, что США запустят план Помпео - дадут Украине больше оружия и снимут ограничения на удары по РФ.
'РФ накроют сразу 2 кризиса': заморозки войны не будет, США запустят другой план - Загородний
Заморозки войны не будет, США запустят другой план, отмечает Загородний/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

Кратко:

  • Есть вероятность замораживания войны, но России соглашаться на это не выгодно
  • Россию могут накрыть два кризиса одновременно из-за некоторых возможных решений Трампа

Страна-агрессор Россия вряд ли согласится на замораживание войны, ведь ей это не выгодно. Такой шаг не устроит российского диктатора Владимира Путина, ведь после этого его могут сбросить как "лидера, который не достиг целей".

Поэтому вероятность замораживания войны есть, но россияне вряд ли согласятся на такой вариант. Более вероятен сценарий, при котором США запустят план Помпео, то есть будут предоставлять Украине больше оружия и снимут все ограничения на удары по территории страны-агрессора России. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

"Путин этого пока не хочет (замораживания войны в Украине - ред.). Он уверен, что должен получить Херсон и Запорожье, а Украина, по его мнению, должна эти территории отдать. Но это категорически не воспримут американцы, я в этом уверен. Они спросят у Путина: "На каком основании вы хотите забрать эти города, которые даже не завоевали?", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что существует вероятность сценария, который предусматривает замораживание войны, но Украину в таком случае партнеры не бросят, а накачают оружием.

"Россияне же хотят, помимо прочего, сокращения украинской армии, прекращения поставок оружия, запрета на производство ракет, денацификации, возвращения Медведчука, русского языка, русской церкви и прочего. Пункт о том, что Украину бросят без оружия, исключен. Этого точно не будет, об этом можно сказать точно и выдохнуть. Оружие будут давать! Если речь пойдет об отказе от виртуального вступления в НАТО, то, наверное, нужно отказаться. Потому что без границ 1991 года нас в НАТО не примут, это нужно четко понимать", - сказал Загородний.

Россию могут накрыть два кризиса одновременно

Загородний отметил, что если избранный президент США Дональд Трамп будет реализовывать политику низких цен на нефть, россияне столкнутся с гигантским кризисом, потому что два кризиса накроют Россию одновременно.

  • Первый - экономический кризис. Если нефть будет стоить 40-50 долларов, а это фактически себестоимость, и, если активно будут работать производители США и Канады, Россия не сможет выполнить свои военные заказы или поддерживать социальные стандарты, которые существовали при Путине.
  • Вторая - внутриполитический кризис. Россия будет скатываться во внутриполитический кризис, потому что Путин не достиг ни одной из своих целей. Украина милитаризируется, сохранит государственность, не станет проводить политику денацификации, как хотел Путин. Наоборот, Украина будет мстить России и делать все, чтобы в России началась хорошая гражданская война.

"Даже если будет линия разграничения, это будет похоже на Брестский мир наоборот. Напомню, в Первую мировую войну Ленин подписал с немцами Брестский мир, фактически отдав Украину и признав УНР. Но Ленин это подписывал, исходя из того, что это будет ненадолго, потому что Германия была неустойчива. Он называл это "похабным миром". Так и здесь: будет "похабный мир", но уже для россиян", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россию такой мир вряд ли устроит. Российского диктатора Владимира Путина после этого могут отстранить, ведь лидер, который не достиг целей, становится нелегитимным для внутриполитической тусовки, и в любой авторитарной системе после внешнеполитических поражений такого лидера сносят, отметил Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Украина может "выкрутить" план Помпео в свою пользу

Загородний напомнил, что по крайней мере в плане Помпео и Джонсона (которого у нас уже успели назвать предателем) говорится о том, что Украина как минимум должна достичь границ 24 февраля 2022 года.

"Там написано хитро: если Украина достигнет этих границ, кто сказал, что кто-то будет останавливать ее армию, если она пойдет, например, в Крым? Могут же отказать тормоза на "абрамсах" или "брэдли", и все, и никто ничего не скажет. Как Израиль говорит: "Так получилось". Тем более, это наша территория", - отметил он.

Эксперт говорит, что Украина должна идти к этому сценарию. Нужно требовать разрешения наносить удары по территории России, тем более, есть повод - северные корейцы на территории РФ.

"Кстати, Трамп успел поговорить с Зеленским и президентом Южной Кореи. Это важный момент, поскольку появление северных корейцев - это явная эскалация. Карту Северной Кореи правильно разыгрывает украинское руководство, когда постоянно об этом говорит: "Ребята, вступление КНДР - это очевидная эскалация. Сначала были северокорейские ракеты, теперь солдаты. А это уже открытая третья мировая война", - отметил Загородний.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, военных из КНДР перебросили в Украину - в ВСУ назвали направление. В ВСУ сообщили, что на нескольких направлениях присутствуют военнослужащие из КНДР.

Также ранее сообщалось, что РФ готовила наступление на Харьков и Сумы - СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага. Россия собрала около 46 тысяч военных для наступления на Харьковщину и 23 тысячи для атаки на Сумщину.

Напомним, в ГУР назвали главную цель оккупантов до конца зимы. Главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегическая цель оккупантов - полный контроль территории Украины, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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