Арахамия дал неделю на то, чтобы Кличко разобрался с Пунктами несокрышимости / Коллаж фото скриншот, Фото facebook.com/david.braun

Владимир Зеленский обвинил киевскую власть в том, что далеко не все "Пункты несокрушимости" работают и укомплектованы всем необходимым. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал Виталию Кличко неделю на "исправление ошибок". Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Доклады властей города сильно отличаются от того, что говорят люди и публикуют СМИ. Мы решили проверить все сами. С одной целью – исправить ситуацию. Все остальное нас не интересует ... Поэтому у меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки, и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций", - написал Арахамия.

Наезд Зеленского на Кличко

25 ноября в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил столичные власти в ненадлежащем обеспечении "Пунктов несокрушимости", где люди могли бы погреться и зарядить технику в условиях блэкаута.

"По всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в частности много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, которые развернуты на базе ГСЧС и на столичном вокзале. А над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание, киевляне нуждаются в большей защите", - заявил президент.

Что ответил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что все 430 пунктов работают и призвал власти не манипулировать. Он отметил, что лично проверят все пункты и добавил, что манипулировать пытаются "народные депутаты от партии власти".

"Манипулировать не надо! Поскольку странным выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и хорошо работают. А потом постят какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, как никогда, все должны объединяться и работать сообща, а начинаются какие-то политические танцы", - сказал Виталий Кличко.

Пункты несокрушимости: что это

Согласно официальным сообщениям, по Украине развернули почти четыре тысячи "Пунктов несокрушимости". Во время блэкаутов в них можно обогреться, подзарядить телефоны, доступ к интернету, попить и поесть горячего.

Посмотреть адрес ближайшего к вам Пункта несокрушимости" можно по ссылке: nezlamnist.gov.ua Согласно карте на сайте, в основном пункты открывают в школах, детсадах и заправках.

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