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Кличко оправдался после жесткого "наезда" Зеленского и обвинил власти в манипуляции

27 ноября 2022, 17:58

Мэр Киева считает, что сейчас "начинаются какие-то политические танцы".

Кличко, Зеленский
Кличко оправдался после обвинений Зеленского / Коллаж фото скриншот, Офис президента

Мэр Киева Виталий Кличко оправдался после того, как его обвинили в неработающих столичных "Пунктах несокрушимости". Он утверждает, что все 430 пунктов работают и призвал власти не манипулировать. Об этом завил Кличко в своем видеообращении.

Он утверждает, что лично проверят все пункты. Кличко утверждает, что манипулировать пытаются "народные депутаты от партии власти".

"Манипулировать не надо! Поскольку странным выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и хорошо работают. А потом постят какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, как никогда, все должны объединяться и работать сообща, а начинаются какие-то политические танцы", - сказал Виталий Кличко.

Мэр города добавил, за период отсутствия электроэнергии в Киеве развернули 430 пунктов обогрева, куда сразу же рванули люди, чтобы в основном зарядить телефоны и другие гаджеты. В случае чрезвычайно ситуации планируется развертывание еще более 100 таких пунктов.

Кличко
Кличко оправдался после обвинений Зеленского / скриншот

Пункты несокрушимости: что это

Согласно официальным сообщениям, по Украине развернули почти четыре тысячи "Пунктов несокрушимости". Во время блэкаутов в них можно обогреться, подзарядить телефоны, доступ к интернету, попить и поесть горячего.

Посмотреть адрес ближайшего к вам Пункта несокрушимости" можно по ссылке: nezlamnist.gov.ua Согласно карте на сайте, в основном пункты открывают в школах, детсадах и заправках.

Наезд Зеленского на Кличко

25 ноября в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил столичные власти в ненадлежащем обеспечении "Пунктов несокрушимости", где люди могли бы погреться и зарядить технику в условиях блэкаута.

"По всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в частности много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, которые развернуты на базе ГСЧС и на столичном вокзале. А над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание, киевляне нуждаются в большей защите", - заявил президент.

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