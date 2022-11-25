"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

Зеленский наехал на Кличко из-за липовых "пунктов несокрушимости" / скриншот, фейсбук Виталия Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил столичные власти в ненадлежащем обеспечении "пунктов несокрушимости" в Киеве, где люди должны были бы греться и заряжать технику в условиях блэкаута. Зеленский в вечернем обращении упрекнул киевские власти в "профанации" такой подготовки.

"По всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в частности много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, которые развернуты на базе ГСЧС и на столичном вокзале. А над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание, киевляне нуждаются в большей защите", - заявил президент.

По его словам, по состоянию на этот вечер в городе 600 тысяч абонентов отключены. Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими "Пунктами несокрушимости" никто никому не простит. Прошу, посерьезней. Как и ложь в отчетах разного уровня", - возмутился президент.

Пункты несокрушимости: что это

Согласно официальным сообщениям, по Украине развернули почти четыре тысячи "Пунктов несокрушимости". Во время блэкаутов в них можно обогреться, подзарядить телефоны, доступ к интернету, попить и поесть горячего.

Посмотреть адрес ближайшего к вам Пункта несокрушимости" можно по ссылке: nezlamnist.gov.ua Согласно карте на сайте, в основном пункты открывают в школах, детсадах и заправках.

Пункты несокрушимости в столице / скриншот

Пункт несокрушимости: инфографика

Комплектование и функционирование пунктов несокрушимости осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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