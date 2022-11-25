Зеленский анонсировал серьезные новости для Украины

По словам президента, Россия не умеет воевать, в связи с чем прибегает к терроризму.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация прибегает к массированным обстрелам Украины из-за собственной деградации и желания отомстить.
В своем обращении президент анонсировал весомые новости для нашей страны.
"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонской области. Это месть тех, кто проиграл", - пишет Зеленский.
По словам президента, Россия не умеет воевать, в связи с чем прибегает к терроризму. Энергетический, артиллерийский и ракетные терроры, являются следствием деградации страны.
"Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций. Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", - завил президент.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.
Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.
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