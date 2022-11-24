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Зеленский рассказал, за что Россия мстит Украине ракетами

24 ноября 2022, 23:31

Воевать они не умеют, а единственное, что пока могут - это терроризировать, говорит Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов начались сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать оттуда.

По словам президента, такой террор является местью оккупантов за то, что они проиграли в этом сражении.

"Почти ежечасно я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонской области", - заявил президент.

По словам Зеленского, это месть проигравших. Воевать они не умеют, а единственное, что пока могут - это терроризировать.

"Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный - вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил президент.

Глава государства заверил, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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