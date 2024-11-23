Что можно и нельзя носить девушкам невысокого роста: топ-10 правил

Даже если ваши ноги растут не от ушей, все равно возможно визуально удлинить фигуру при помощи правильно подобранной одежды.

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Какая одежда подходит женщинам маленького роста / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие платья можно носить девушкам с невысоким ростом

Стоит ли выбирать одежду черного цвета

Какая длина юбки идеальна для невысокой девушки

Невысокие девушки выглядят очень мило и миниатюрно. Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, нужно знать, как одеваться девушке невысокого роста. Все нюансы раскрыли на Youtube-канала Zarochentseva Blog.

Кстати ранее Главред писал, как одеваться девушкам с модельным ростом. Детальнее читайте в материале: Что надевать высоким девушкам: 6 базовых правил для сногсшибательного вида.

Какой рост считается низким для девушек

Согласно данным Госстата, средний рост женщин в Украине колеблется от 162 см до 166 см. Соответсвенно, девушек ниже этого показателя можно отнести к барышням невысокого роста.

Как одеваться девушке невысокого роста

Автор канала Юлия дала 10 простых советов, как одеваться девушкам с маленьким ростом.

Совет №1. Скажите приталенной одежде "да", а мешковатой - "нет".

Одежду размера oversize лучше обходить стороной и ни в коем случае ее не покупать.

"Такая одежда только утяжеляет образ и делает ваш рост еще меньше", - сказала Юлия.

Совет № 2. Девушкам с невысоким ростом не стоит носить черную одежду, хотя другие темные цвета вполне приемлемы.

"Черный цвет не рекомендуется носить девушкам с невысоким ростом, так как он приземляет и делает ваш рост еще меньше. Лучше выбирать темные оттенки, такие как коричневый, бордовый, фиолетовый и серый", - посоветовала Юлия.

Совет №3. Однотонный образ - "да", контрастный - "нет".

Контрастные цвета разбивают фигуру на отдельные части и таким образом еще больше уменьшают рост.

Необходимо отдавать предпочтение однотонным цветам.

Совет №4. Завышенная талия - "да", заниженная - "нет".

Всем известно, что завышенная талия визуально удлиняет ноги и силуэт в целом, а заниженная талия, наоборот, делает ноги более короткими.

Совет №5. Платье-футляр идеально сидит на стройной фигуре, а платье-балахон стоит выбросить из шкафа.

Совет №6. Юбки стоит выбирать длиной выше колена. Юбки-миди не подойдут для девушек низкого роста, так они сделают вас еще ниже. Если очень хочется надеть такую юбку, то не забывайте про высокий каблук.

Совет №7. Классические брюки - "да", укороченные - "нет".

"Всем известно, что укороченные брюки, брюки капри зрительно уменьшают рост, поэтому девушкам невысокого роста их категорически нельзя одевать. Вы станете еще меньше. Отдавайте предпочтение классическим прямым брюкам", - посоветовала Юлия.

Можно ли носить кюлоты невысоким девушкам? Считается, что при правильном подборе других элементов одежды такие брюки подходят женщинам любого возраста и роста. Но особенно выигрышно они смотрятся на стройных и худощавых девушках.

Совет №8. Короткие топы подойдут девушкам с невысоким ростом, а вот туники были придуманы для высоких.

"Как бы это не звучало обидно, но девушкам невысокого роста туники категорически надевать нельзя, так как они еще больше уменьшают рост. Must have - это топы, они визуально делают выше", - посоветовала Юлия.

Совет №9. Вертикальные полосы - "да", горизонтальные - "нет".

Вертикальные полосы визуально удлиняют ваш силуэт, делают вас стройнее в отличие от горизонтальных. Горизонтальные полосы, наоборот, только расширяют, делают рост меньше.

Совет №10. Скажите маленьким сумкам - "да", а большим - "нет".

"Может быть вы и привыкли ходить с огромной сумкой, куда помещается огромное количество ненужных вещей, однако все стилисты советуют ходить миниатюрным девушкам с миниатюрными сумками, потому что с большой сумкой будет казаться, что сумка больше, чем вы", - резюмировала Юлия.

Смотрите видео - Какая одежда подходит женщинам маленького роста:

Ранее Главред писал, какие джинсы больше всего подходят полным женщинам - модели, которые скроют недостатки.

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Что известно о Zarochentseva Blog Zarochentseva Blog - это Youtube-канал, который ведет Юлия Зароченцева. "Я живу в Украине и веду свой блог. Я очень творческий человек и люблю делиться своими идеями на канале. Также я люблю вязание, как крючком, так и спицами, поэтому на моем канале вы найдете много видео о вязании", - рассказывает о сбе девушка. Новые видео выходят каждую неделю и посвящены моде, рукоделию, путешествиям и уходу за собой. На канал подписаны почти 40 тысяч человек.

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