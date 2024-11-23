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Что можно и нельзя носить девушкам невысокого роста: топ-10 правил

Анна Ярославская
23 ноября 2024, 12:36
198
Даже если ваши ноги растут не от ушей, все равно возможно визуально удлинить фигуру при помощи правильно подобранной одежды.
Что нельзя носить девушкам невысокого роста
Какая одежда подходит женщинам маленького роста / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие платья можно носить девушкам с невысоким ростом
  • Стоит ли выбирать одежду черного цвета
  • Какая длина юбки идеальна для невысокой девушки

Невысокие девушки выглядят очень мило и миниатюрно. Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, нужно знать, как одеваться девушке невысокого роста. Все нюансы раскрыли на Youtube-канала Zarochentseva Blog.

Кстати ранее Главред писал, как одеваться девушкам с модельным ростом. Детальнее читайте в материале: Что надевать высоким девушкам: 6 базовых правил для сногсшибательного вида.

Какой рост считается низким для девушек

Согласно данным Госстата, средний рост женщин в Украине колеблется от 162 см до 166 см. Соответсвенно, девушек ниже этого показателя можно отнести к барышням невысокого роста.

Как одеваться девушке невысокого роста

Автор канала Юлия дала 10 простых советов, как одеваться девушкам с маленьким ростом.

Совет №1. Скажите приталенной одежде "да", а мешковатой - "нет".

Одежду размера oversize лучше обходить стороной и ни в коем случае ее не покупать.

"Такая одежда только утяжеляет образ и делает ваш рост еще меньше", - сказала Юлия.

Совет № 2. Девушкам с невысоким ростом не стоит носить черную одежду, хотя другие темные цвета вполне приемлемы.

"Черный цвет не рекомендуется носить девушкам с невысоким ростом, так как он приземляет и делает ваш рост еще меньше. Лучше выбирать темные оттенки, такие как коричневый, бордовый, фиолетовый и серый", - посоветовала Юлия.

Совет №3. Однотонный образ - "да", контрастный - "нет".

Контрастные цвета разбивают фигуру на отдельные части и таким образом еще больше уменьшают рост.

Необходимо отдавать предпочтение однотонным цветам.

Совет №4. Завышенная талия - "да", заниженная - "нет".

Всем известно, что завышенная талия визуально удлиняет ноги и силуэт в целом, а заниженная талия, наоборот, делает ноги более короткими.

Совет №5. Платье-футляр идеально сидит на стройной фигуре, а платье-балахон стоит выбросить из шкафа.

Совет №6. Юбки стоит выбирать длиной выше колена. Юбки-миди не подойдут для девушек низкого роста, так они сделают вас еще ниже. Если очень хочется надеть такую юбку, то не забывайте про высокий каблук.

Совет №7. Классические брюки - "да", укороченные - "нет".

"Всем известно, что укороченные брюки, брюки капри зрительно уменьшают рост, поэтому девушкам невысокого роста их категорически нельзя одевать. Вы станете еще меньше. Отдавайте предпочтение классическим прямым брюкам", - посоветовала Юлия.

Можно ли носить кюлоты невысоким девушкам? Считается, что при правильном подборе других элементов одежды такие брюки подходят женщинам любого возраста и роста. Но особенно выигрышно они смотрятся на стройных и худощавых девушках.

Совет №8. Короткие топы подойдут девушкам с невысоким ростом, а вот туники были придуманы для высоких.

"Как бы это не звучало обидно, но девушкам невысокого роста туники категорически надевать нельзя, так как они еще больше уменьшают рост. Must have - это топы, они визуально делают выше", - посоветовала Юлия.

Совет №9. Вертикальные полосы - "да", горизонтальные - "нет".

Вертикальные полосы визуально удлиняют ваш силуэт, делают вас стройнее в отличие от горизонтальных. Горизонтальные полосы, наоборот, только расширяют, делают рост меньше.

Совет №10. Скажите маленьким сумкам - "да", а большим - "нет".

"Может быть вы и привыкли ходить с огромной сумкой, куда помещается огромное количество ненужных вещей, однако все стилисты советуют ходить миниатюрным девушкам с миниатюрными сумками, потому что с большой сумкой будет казаться, что сумка больше, чем вы", - резюмировала Юлия.

Смотрите видео - Какая одежда подходит женщинам маленького роста:

Ранее Главред писал, какие джинсы больше всего подходят полным женщинам - модели, которые скроют недостатки.

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Что известно о Zarochentseva Blog

Zarochentseva Blog - это Youtube-канал, который ведет Юлия Зароченцева.

"Я живу в Украине и веду свой блог. Я очень творческий человек и люблю делиться своими идеями на канале. Также я люблю вязание, как крючком, так и спицами, поэтому на моем канале вы найдете много видео о вязании", - рассказывает о сбе девушка.

Новые видео выходят каждую неделю и посвящены моде, рукоделию, путешествиям и уходу за собой.

На канал подписаны почти 40 тысяч человек.

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