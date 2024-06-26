Какая форма платья стройнит: варианты для всех фигур

Выбрать платье на первый взгляд просто. Но часто женщины подбирают наряд, который их полнит, поэтому делимся советами, какое платье сделает вас стройнее.

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Какая форма платья стройнит женщин/ Коллаж: Главред, фото: flickr

Если вы задумываетесь о том, какое платье лучше подобрать, следует учитывать два главных фактора: то, какая форма платья стройнит вас зависит от типа вашей фигуры и комплекции.

В блоге Dressa рассказали, какое платье делает худее каждый из типов фигуры. Начнем с песочных часов. Обладательницам такого типа фигуры стоит подбирать платья форм:

футляр

с запахом

трапеция с обтягивающим лифом

платье-рубашка

карандаш

Если у вас прямоугольное телосложение, то платье в вашем случае должно визуально увеличить разницу между стенами и талией. Поэтому для этого типа фигуры подойдут платья:

видео дня

футляр

с запахом с ремешком или поясом

ампир

отрезные платья с юбкой-солнцем или модели-трапеция

платье с баской

Для женщин с фигурой "перевернутый треугольник" лучшими вариантами платьев будут те, что смогут несколько смягчить выразительные черты верхней части тела. Поэтому им советуют выбирать платья:

полусолнце и солнце

трапеция

плиссе

тюльпан

расклешенные книзу платья короткой и средней длины

С типом фигуры груша наиболее удачными вариантами будут платья, что сбалансируют массивность низа и легкость верха, а это такие модели:

футляр с декольте

модели с необычными решениями в зоне декольте и ключиц

платье с большими рукавами

рубашка с поясом

платье с завышенной талией

Какой фасон платья подойдет, чтобы скрыть живот

Если ваша самая большая проблема в выборе платья это живот - не проблематично его спрятать. Модели ампир и любые, где выделена зона талии и из легких тканей - это именно те платья, которые визуально скроют животик.

Какой цвет платья уменьшает фигуру

Многие модные гуру выделяют несколько ключевых цветов, которые смогут уменьшить внешне фигуру. Это холодные синий, фиолетовый, зеленый, бирюзовый и их оттенки. Если вы выберете платья этих цветов, эффект стройности будет замечательный.

Какой фасон платья делает стройными пышных

Лучшими вариантами для "сочных" форм будут платья прямого или пышного кроя, платья-футляры, модель трапеции и с воротником. Такие наряды подчеркнут вашу фигуру.

Что такое Dressa? Dressa - компания основана в 2010 году и долгое время основным ее направлением была оптовая торговля одеждой.В 2018 году была зарегистрирована торговая марка Dressa. Сейчас компания ведет блог о том, как правильно выбирать одежду и выглядеть стильно.

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