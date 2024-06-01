Что надеть, чтобы не было видно живота: стилист раскрыла хитрые трюки с одеждой

С помощью определенных деталей одежды можно грамотно преподносить свою фигуру, подчеркивая только самое необходимое и скрывая нежелательное.

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Валерия Лихт рассказала, как замаскировать живот при помощи одежды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/lichtstylist

У каждой женщины есть определенные индивидуальные особенности фигуры. Бывает так, что у девушки довольно хорошая фигура, но присутствует выраженный животик. Чтобы получить плоский живот, нужно тренироваться - а на это часто нет ни времени, ни желания. Замаскировать живот можно с помощью деталей одежды. Стилист, имиджмейкер, визажист Валерия Лихт рассказала, что надеть, чтобы не было видно живота.

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Тем временем Валерия Лихт раскрыла пять простых способов коррекции нежелательных объемов в области живота.

Способ №1. Чтобы визуально не увеличить живот, не стоит выбирать брюки и джинсы с "защипами". Такие брюки смотрятся хорошо только на тех, у кого нет живота.

От брюк с "защипами" стоит отказаться / скриншот

Брюки или джинсы важно подобрать вашего размера и с хорошей посадкой по фигуре. Лучше отдавать предпочтение моделям с высокой талией.

Джинсы лучше выбирать с высокой посадкой / скриншот

Также подойдут брюки со средней посадкой, а вот фасонов на бедрах лучше избегать - они только подчеркнут недостатки.

Способ №2. Свободный крой "верха" легко скроет небольшой живот. Вы можете слегка заправить футболку, сделать напуск.

Стилист посоветовала не покупать изделия из блестящих тканей, ведь они добавляют ненужный объем.

Футболка должна быть свободной / скриншот

Рубашки могут быть с принтом, подойдут вертикальные или диагональные полосы, геометрические рисунки среднего размера. Однако стоит избегать крупных принтов.

Способ №3. Думаете, такое платье выбрать, чтобы скрыть живот?

Есть множество фасонов платьев, которые будут отлично смотреться на женщинах с небольшим животиком. Например, А-силуэта или прямые.

Еще одним удачным решением станет платье с запахом.

Платье-рубашка - также хороший вариант.

Платье с запахом скроет небольшой животик / скриншот

Способ №4. Ткань имеет важную роль, поэтому, чтобы замаскировать животик, надевайте одежду из плотной ткани. Она не будет подчеркивать форму живота, а, наоборот, скроет складочки и объем.

Выбирайте более плотные ткани средней толщины, которые поддержат и подтянут зону живота.

Имейте ввиду, что тонкая ткань всегда облегает фигуру, поэтому живот будет очень выпуклым, а слишком толстая плотная ткань добавит еще большего объема.

Если вы носите трикотаж, не отказывайтесь от него, но учтите, что эта ткань должна быть плотной и свободно облегающей.

Какое белье надеть чтобы скрыть живот?

Способ №5. Если у вас запланировано ответственное мероприятие и нужно выглядеть сногсшибательно, то на помощь придет корректирующее белье.

"В нем, конечно, не очень комфортно и носить его советуют не более шести часов в день, тем не менее оно позволит скрыть недостатки и выглядеть более стройной и подтянутой", - рассказала стилист.

Корректирующее белье поможет скрыть недостатки фигуры / скриншот

Способ № 6 состоит в расстановке акцентов.

Зачастую животик трудно скрыть одеждой, но акцент можно перенести на другую часть тела, на ваши достоинства.

"Вы можете отвлечь внимание, подчеркнув грудь, ноги или шею, например", - посоветовала Валерия.

Способ №7. Цветовой прием.

Цвет – мощный инструмент для визуальной коррекции фигуры.

Темные оттенки визуально скрывают и уменьшают объем, а светлый цвет увеличивает.

Кто такая Валерия Лихт Валерия Лихт более 15 лет работает стилистом, имиджмейкером, визажистом в Берлине и онлайн. Предоставляет услуги как для женщин, так и мужчин. Несколько лет Валерия работала в концерне Gucci, что дало ей возможность познакомиться с миром моды изнутри. П У Лихт есть студия в центре Берлина. Кроме того, что стилист проводит мастер классы и индивидуальные консультации.

Смотрите видео - Как скрыть живот с помощью одежды:

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