6 идеальных упражнений для похудения: интенсивная тренировка на все тело

Такая тренировка подойдет как тем, кто ищет комплекс упражнений для похудения в домашних условиях, так и тем, кто просто хочет поддерживать здоровье тела.

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Тренер показала 6 идеальных упражнений, чтобы сбросить лишний вес/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В современном мире на спорт часто не остается времени, ведь большую часть нашего дня занимают работа, быт и другие различные ежедневные дела. Но физическая нагрузка очень нужна нашему телу, чтобы оно было здоровым, а мы ощущали прилив энергии.

А если вы поставили перед собой цель не просто поддерживать здоровье своего тела, но и сбросить лишний вес, то важно подобрать правильный комплекс упражнений, который поможет сделать это быстро, эффективно и без вреда для здоровья.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала интенсивную тренировку для похудения, которая поможет достаточно быстро избавиться от лишнего веса и придать своему телу ту форму, о которой вы мечтаете.

На тренировку, которая эффективно сжигает жир, потребуется всего 13 минут. Это комплекс упражнений для похудения всего тела, основой которого являются шесть упражнений. Тренировка выполняется в два подхода – сначала нужно выполнить все шесть упражнений, а затем повторить их после короткого перерыва.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, что такое скандинавская ходьба и какая от нее польза, а также показала, как правильно выполнять такую технику и каких ошибок стоит избегать.

Также ранее Анита Луценко показала идеальные 6 упражнений, если дома мало места. Эта простая тренировка всего тела пригодится, если в доме слишком мало места для полноценной тренировки. Также эти упражнения можно выполнять в поезде или самолете.

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