Идеальные 6 упражнений, если дома мало места: тренировка для крошечной квартиры на 6 минут

Эта тренировка на все тело пригодится, если в доме слишком мало места для полноценной тренировки. Также эти упражнения можно выполнять в поезде или самолете.

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Идеальные 6 упражнений, если дома мало места для тренировки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда хочется заняться спортом, но в вашей комнате слишком мало места для выполнения упражнений? Фитнес-тренер Анита Луценко показала простой комплекс упражнений, который можно выполнять даже в условиях ограниченного пространства.

При этом такую зарядку можно выполнять не только в маленькой комнате, но и в поезде или самолете, если вы длительное время находитесь в пути и ваше тело нуждается хотя бы в минимальном движении.

"Эта уникальная зарядка на всё тело для людей, которые имеют очень маленькое пространство для тренировки – однокомнатная квартира, кухня, коридор, вагон поезда, салон самолета. Каждый из нас сталкивался с обстоятельствами, когда нет места для широкой тренировки", – отметила тренер.

Она показала, как можно выполнить упражнения на пресс стоя, а планку – отталкиваясь от стены. Такие упражнения помогут нагрузить тело без прыжков и очень большого количества движений.

Тренер подчеркнула, что хорошую тренировку можно провести даже в узком коридоре, главное – желание.

"Сегодня мы потренируем пресс, ягодицы, ноги и даже спину – я покажу вам, как качать мышцы по-новому. Пресс стоя, планка от стены и еще несколько интересных упражнений, которые хорошо прокачают тело. Несмотря на то, что это тренировка без прыжков и супер активного кардио, это полноценная зарядка и правильная нагрузка всего тела", – сказала Анита Луценко.

Длительность такой зарядки – 6 минут. Эту тренировку можно выполнять в два-три круга, но даже от одного круга будет польза.

Также тренер отметила, что эти упражнения можно выполнять утром как утреннюю зарядку, а можно днем или вечером – как вам удобно.

Как часто нужно тренироваться? Эту зарядку можно выполнять три раза в неделю. Она подходит для людей любого возраста.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, как есть, чтобы быстро похудеть, и назвала 6 правил идеального питания. На самом деле достаточно будет соблюдать небольшое количество правил, чтобы и сбросить лишний вес, и сделать свое тело здоровее.

Также ранее Анита Луценко рассказала, можно ли есть углеводы вечером. Тренер ошарашила ошибкой, которую делают все. Многие ошибочно полагают, что употребление углеводов в вечернее время приведет к возникновению или увеличению лишнего веса.

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