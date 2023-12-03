Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"

Авраменко дал однозначный ответ, как правильно писать названия различных соцсетей и поисковых систем и не делать ошибок.

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Как правильно писать – "Фейсбук" или фейсбук/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко возникает дилемма, как правильно писать названия различных соцсетей. Кто-то пишет с маленькой буквы, а кто-то – с большой. Кроме этого, может возникать вопрос, стоит ли в таком случае использовать кавычки.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і". Оказывается, правильность написания названий соцсетей меняется в зависимости от обстоятельств.

"Как правильно написать название соцсети фейсбук – в кавычках или без, с заглавной или со строчной буквы? Друзья, запомните, названия соцсетей и поисковых систем пишем со строчной буквы и без кавычек. Например, "фейсбУк", "вікіпЕдія", "вАйбер", "інстагрАм", "ютУб", "гУгл"", – объяснил языковед.

Но если при них есть родовое слово – вот тогда с большой буквы и в кавычках.

"Сравните: "фейсбук" и "соцмережа "Фейсбук", "ютуб" и "канал "Ютуб", "вікіпедія" и "енциклопедія "Вікіпедія", "гугл" и "пошукова система "Гугл"", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно писать названия социальных сетей:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, что такое "манівці". С этим словом есть очень много фразеологизмов. Но не все правильно понимают, какое значение имеют такие высказывания.

Также ранее мы рассказывали, почему слово "жАлоба" говорить нельзя. Вместо этого слова нужно использовать другой вариант.

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