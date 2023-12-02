Загадка для гениев: нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд

На картинке есть трое мужчин, каждый из которых утверждает, будто бы он является отцом младенца. Нужно определить, кто из них говорит правду, а кто – нет.

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Нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Разгадывание различных загадок помогает тренировать мозг и улучшать свою внимательность и наблюдательность. Для того, чтобы отыскать отгадку, нужно применять нестандартное и творческое мышление.

Потребуется острый ум, чтобы решить следующую загадку. На картинке мы видим трех мужчин, и один из них держит на руках маленького мальчика. Очевидно, что между мужчинами возник спор. И вопросом, из-за которого этот спор возник, является то, кто же на самом деле является отцом младенца.

Мужчина в темно-зеленой рубашке держит на руках младенца и, похоже, о чем-то задумался. А рядом еще два человека пытаются доказать свою правоту. Присматриваясь к различным деталям на картинке нужно отгадать, кто из этих мужчин является настоящим отцом ребенка, пишет jagranjosh.

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На выполнение задания дается всего 9 секунд, поэтому нужно будет спешить и не отвлекаться ни на что другое.

Внимательно присмотритесь ко всем мужчинам, которые присутствуют на картинке. Нужно обращать внимание даже на мельчайшие детали. Ведь трудно спрогнозировать наперед, какая именно из этих деталей будет иметь решающее значение.

Нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд/ Bright Side

При этом стоит быть осторожными, ведь некоторые детали могут сбивать вас с верного пути.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Настоящий отец ребенка – мужчина слева/ Bright Side

Если присмотреться, то заметно, что на одеяле, в которое завернут ребенок, написано имя TED. И такое же имя есть на татуировке мужчины, который стоит слева. Следовательно он и является отцом ребенка.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти звезду, карандаш и чашку на картинке за 15 секунд. Три спрятанных предмета заметить непросто. Придется хорошенько умственно потрудиться, чтобы добраться до отгадки.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 9 секунд. Придется включить нестандартное мышление, чтобы догадаться, что не так с картинкой.

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