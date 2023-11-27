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Лишь самые внимательные найдут ошибку на картинке за 9 секунд: загадка на скорость

Алёна Воронина
27 ноября 2023, 17:20
Придется включить нестандартное мышление, чтобы догадаться, что не так с картинкой.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти ошибку на картинке за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки – это не просто загадки для развлечения. Такие задачи помогают развивать смекалку и внимательность. При этом достаточно будет уделять таким загадкам хотя бы чуточку времени каждый день, чтобы уже очень скоро заметить, насколько сильное положительное влияние это окажет на работу мозга и скорость мышления.

В следующей загадке нужно отыскать ошибку на рисунке, пишет jagranjosh. Придется максимально сосредоточиться на задании, чтобы догадаться, что же на этой картинке не так.

На рисунке мы видим несколько предметов, которые размещены на столе – цветок в горшке, несколько книг, чашку с кофе и карандаш. На первый взгляд кажется, будто бы на картинке всё правильно и ничего не вызывает подозрений. Но не всё так просто. Где-то на изображении есть ошибка, которую нужно найти.

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К тому же отыскать ошибку нужно всего за 9 секунд. Непросто будет справиться с такой задачей настолько быстро. Готовы ли вы бросить вызов времени?

Постарайтесь сосредоточиться на выполнении задачи и не отвлекаться ни на что другое. Для того, чтобы засечь время, можете воспользоваться таймером или секундомером.

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Оптическая иллюзия
Нужно найти ошибку на картинке за 9 секунд/ jagranjosh

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка в том, что название книги перевернуто.

Оптическая иллюзия
Название книги перевернуто/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно за 6 секунд найти лаймовый пирог. Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?

Также ранее мы рассказывали о головоломке для проверки IQ, в котором нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Одна из трех картин в картинной галерее ненастоящая. Нужно отыскать ее за максимально короткое время.

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Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
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