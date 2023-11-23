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Только гений за 6 секунд найдет лаймовый пирог: сложная оптическая иллюзия для внимательных

Алёна Воронина
23 ноября 2023, 10:30
Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти лаймовый пирог за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки, оптические иллюзии, ребусы и прочие загадки помогают прекрасно "прокачать" мозг и научиться замечать даже такие детали, которые раньше нам не бросались в глаза. Выполнение таких задач – это своеобразная тренировка, которая помогает держать мозг в тонусе и развивать смекалку.

Следующая загадка не так легка, как может показаться на первый взгляд – нужно будет отыскать лаймовый пирог на столе с большим количеством лакомств, пишет jagranjosh.

Сделать это нужно всего за 6 секунд. Справиться с такой задачей за такой короткий промежуток времени будет нелегко. Если вы готовы проверить свою внимательность и наблюдательность – тогда вперед. Главное не отвлекаться, чтобы не терять драгоценные секунды, которых так мало.

видео дня

На картинке мы видим стол, на котором стоит очень много десертов – от пирогов и тортов до кексов и пирожных.

Где-то среди этого многообразия лакомств спрятан лаймовый пирог. Такой пирог готовится из сока лайма и нескольких других ингредиентов.

Оптическая иллюзия
Нужно найти лаймовый пирог за 6 секунд/ jagranjosh

Это простой тест на проверку вашей внимательности. Удастся ли вам так быстро заметить лаймовый пирог? Но даже если вы не успеете отыскать его за 6 секунд, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Поскольку лаймовый пирог готовится из сока лайма, то он имеет зеленый цвет. Поэтому на картинке нужно искать пирог именно зеленого цвета.

Оптическая иллюзия
Лаймовый пирог спрятан внизу рисунка/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о головоломке для проверки IQ, в которой нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Одна из трех картин в картинной галерее ненастоящая. Нужно отыскать ее за максимально короткое время.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти ошибку на изображении за 7 секунд. На картинке с бытовым сюжетом автор допустил одну ошибку. Отыскать ее за такой короткий промежуток времени будет непросто.

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