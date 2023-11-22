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Почему нельзя говорить "пустяк": какое правильное слово стоит использовать

Алёна Воронина
22 ноября 2023, 03:30
Некоторые суржиковые слова так прочно вошли в речь, что часто даже не вызывают подозрений, когда мы их слышим.
Украинский язык, девушка
Почему нельзя говорить "пустяк"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда кто-то пытается нам объяснить, что некоторые вещи такие незначительные, что даже не стоят нашего внимания, то может использовать слово "пустяк". Также такое слово может встречаться нам в разговоре, когда кто-то нам рассказывает, что не стоит волноваться по тому или иному поводу, ведь эта ситуация не имеет серьезного значения. Но не все догадываются, что на самом деле такое слово не стоит использовать в украинском языке, ведь это суржик.

Такое суржиковое слово закрепилось в речи многих людей из-за неправильного прямого перевода с русского языка, где используется такой термин.

Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "пустяк" правильно говорить "пусте" или "дурниця". Например, "не варто хвилюватися через цю ситуацію, це пусте".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое объяснение слова "пусте" – "то, что не имеет существенного значения, не заслуживает внимания; что-то поверхностное, бессодержательное; что не стоит внимания или усилий; мелочь".

Также в СУМ приводятся следующие примеры использования слова "пусте" в украинской литературе:

  • "Се не пусте, – Сказав Явтух Рябку: – оце тебе за те По жижках, бра Рябко, так гарно пошмагали, Що Пан із Панею сю цілу ніч не спали" (Гулак-Артемовский, басни.., 1958, 52);
  • "[Параска:] Гірким життям научилось мов серце почувати недолю. [Іван:] Пустеє, Параско..; мало чого матері не присниться за сина, коли в неї тільки й думок, що він " (Степан Васильченко, III, 1960, 37);
  • "Михайло володів польською мовою, як уроджений поляк, тож йому пусте було базікати з шляхтичем" (Олесь предрассветный, выбр., 1959, 59).

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "впасти в обморок". На самом деле такое выражение является суржиком. Стоит избегать его, а вместо этого использовать другое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "стульчик" и "стуло". На самом деле эти слова являются суржиком. Вместо них в украинском языке нужно использовать правильный вариант.

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